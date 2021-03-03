لبنان

دعسة ناقصة

Lebanon 24
03-03-2021 | 00:08
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اعتبرت مصادر نيابية أن قطباً نيابياً، وقع في دعسة ناقصة، لم يكن لها مبرر لجهة الحملة على مسؤول دولي، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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