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لبنان
دعسة ناقصة
Lebanon 24
03-03-2021
|
00:08
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اعتبرت مصادر نيابية أن قطباً نيابياً، وقع في دعسة ناقصة، لم يكن لها مبرر لجهة الحملة على مسؤول دولي، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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