حلول دولية لمصلحة لبنان

تتحدّث مصادر على إطّلاع عن حلول دولية يجري التداول فيها، من بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حلول أيّار المقبل، كل ذلك بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية حول ملفات شائكة في الإقليم، أبرزها يتعلق بالملف النووي الإيراني، وجلوس الأميركيين والايرانيين إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لتفاهمات جديدة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".