أصوات عونية تُطالب باسيل بإعلان الدعم لطروحات الراعي

كشفت معلومات "السياسة" الكويتية أن "أصواتاً في "التيار الوطني الحر" دعت رئيسه النائب جبران باسيل إلى إعلان الدعم الكامل للمواقف التي أعلنها البطريرك الراعي السبت الماضي، كونه وضع النقاط على الحروف، وعبر بوضوح عما يختلج في قلوب جميع اللبنانيين، بعدما أصبح الوضع لا يحتمل ولا بد من المسارعة إلى اتخاذ الخطوات التي تنقذ البلد من الانهيار المحتم الذي يلوح في الأفق".