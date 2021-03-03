لبنان

التحقيق بانفجار بيروت يستأنف بالإفراج عن موقوفين

Lebanon 24
03-03-2021 | 01:07
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يحتفظ المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لنفسه بتفاصيل الخطة التي سيتبعها بإدارة التحقيقات في هذا الملف الشائك والمعقد، بعد الانتهاء من دراسة الملف، ويرفض حتى الآن الكشف عن أسماء الذين سيستدعيهم للاستجواب كشهود أو مدعى عليهم، إلا أن مصادر مواكبة للقضية توقعت أن "يستهل إجراءاته بقرار جريء، يبت فيه بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من جميع الموقوفين الـ 25".

ورجحت المصادر لـ "الأنباء" الكويتية أن "يوافق بيطار على إطلاق سراح ما بين 10 و15 موقوفا، ممن استنفدوا مهلة التوقيف الاحتياطي، أو المدة التي قد يحكمون بها من قبل المجلس العدلي في مرحلة المحاكمة العلنية".
المصدر: الانباء الكويتية
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