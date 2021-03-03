لبنان

هل من رسالة سياسية؟

Lebanon 24
03-03-2021 | 04:07
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سأل وزير سابق عما اذا كانت التحركات المفاجئة امس انطلقت عفوية ام بايعاز للضغط السياسي سواء للدفع باتجاه تسريع تأليف الحكومة او للرد على بكركي و"تضييع البوصلة"، وقد استجاب لها كثر من دون ادراك لابعادها.
المصدر: النهار
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