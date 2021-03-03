لبنان

الخوف يعرقل التحقيق

Lebanon 24
03-03-2021 | 04:09
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يقول أحد القضاة المتقاعدين، أن المعلومات حول انفجار مرفأ بيروت يمكن ان تكون متوافرة بالاطنان، لكن الخوف من بلوغ اماكن حساسة والقلق من أي اهتزاز أمني مفتعل، يفرملان التحقيق
 
المصدر: النهار
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مرفأ بيروت

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