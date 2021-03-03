لبنان

عقوبات أميركية

Lebanon 24
03-03-2021 | 04:11
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يعود الكلام عن عقوبات اميركية تشمل شخصيات لبنانية متهمة بالتعامل مع "حزب الله" وتمويل نشاطات ارهابية من دون تأكيد الامر او نفيه من اي مصدر رسمي أميركي.
المصدر: النهار
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