لبنان

مخالفات التلقيح تابع...

Lebanon 24
03-03-2021 | 04:15
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خلافاً للمعايير الصحية والعمرية المحددة في المنصة، شوهد أحد كبار تجار المجوهرات يتلقى اللقاح برفقة جميع أفراد عائلته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، في الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى من حملة التلقيح.
المصدر: نداء الوطن
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