فضائح تتظهر بالتدقيق الجنائي

يشدد مرجع مالي على أنّ التدقيق الجنائي سيظهر بوضوح الاختلاسات التي حصلت في لبنان بين العامين 1989 و1991 بشكل يخرج عن الأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية.