لبنان

فضائح تتظهر بالتدقيق الجنائي

Lebanon 24
03-03-2021 | 04:20
A-
A+
Doc-P-799043-637503451571026935.jpeg
Doc-P-799043-637503451571026935.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشدد مرجع مالي على أنّ التدقيق الجنائي سيظهر بوضوح الاختلاسات التي حصلت في لبنان بين العامين 1989 و1991 بشكل يخرج عن الأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
بين الوعود الكهربائية والتدقيق الجنائي.. هل يغرق لبنان في العتمة؟
lebanon 24
03/03/2021 09:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة حتّى يبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس
lebanon 24
03/03/2021 09:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة العدل ماري كلود نجم وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بالتدقيق الجنائي المالي لاسيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية
lebanon 24
03/03/2021 09:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الديمقراطي اللبناني يدعو الى تفعيل التدقيق الجنائي
lebanon 24
03/03/2021 09:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24

التدقيق الجنائي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-03-03
09:15 | 2021-03-03
09:05 | 2021-03-03
09:00 | 2021-03-03
08:59 | 2021-03-03
08:45 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website