باريس تضغط على "المعطّل باسيل"

كتبت رندة تقي الدين في "نداء الوطن": يعتبر الرئيس الفرنسي أنّ المسؤولين اللبنانيين خانوا التزاماتهم له، ولكنه ما زال مصراً على الاستمرار في محاولة اقناع الجانب المعطّل، والذي يمثّله، بنظر الجانب الفرنسي، باسيل، لأنه حسب مصادر لبنانية، ما زال لديه هامش تحرك مع "حزب الله" خصوصاً أنّه يخضع لعقوبات أميركية، لن ترفع في القريب العاجل بسبب تحالفه مع "حزب الله".ثمة عتب على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لهدر مكتسبات مؤتمر "سيدر" وعدم تنفيذ أي شيء منها، ولِكَوْن الهدر والفساد ينخران عظام كل المؤسسات الرسمية". لقراءة المقال كاملاً