لبنان

باريس تضغط على "المعطّل باسيل"

Lebanon 24
03-03-2021 | 05:59
A-
A+
Doc-P-799046-637503482395098209.jpg
Doc-P-799046-637503482395098209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت رندة تقي الدين في "نداء الوطن": يعتبر الرئيس الفرنسي أنّ المسؤولين اللبنانيين خانوا التزاماتهم له، ولكنه ما زال مصراً على الاستمرار في محاولة اقناع الجانب المعطّل، والذي يمثّله، بنظر الجانب الفرنسي، باسيل، لأنه حسب مصادر لبنانية، ما زال لديه هامش تحرك مع "حزب الله" خصوصاً أنّه يخضع لعقوبات أميركية، لن ترفع في القريب العاجل بسبب تحالفه مع "حزب الله".
ثمة عتب على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لهدر مكتسبات مؤتمر "سيدر" وعدم تنفيذ أي شيء منها، ولِكَوْن الهدر والفساد ينخران عظام كل المؤسسات الرسمية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-03-03
09:05 | 2021-03-03
09:00 | 2021-03-03
08:59 | 2021-03-03
08:45 | 2021-03-03
08:44 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website