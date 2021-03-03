التمديد لـ"كورونا" مقدمة للتمديد للمجلس النيابي؟

كتب نجم الهاشم في " نداء الوطن": التوقعات بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية المقبلة لا تبعد كثيراً عن التوقعات للإنتخابات التي كانت ستحصل في ربيع 2005. وبالتالي يمكن أن تكون المواجهة بالطريقة نفسها. ليس صحيحاً أنّ قانون الإنتخابات الذي أقر في العام 2017 وجرت على اساسه انتخابات 2018 هو الذي أعطى الأكثرية النيابية لـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ". الأصحّ أنّ لعبة التحالفات التي لم تكن واضحة بالنسبة إلى "تيار المستقبل" وبعض التيارات المسيحية هي التي وضعت هذه الأكثرية هناك. اليوم هناك شعور بالهزيمة لدى تحالف "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" قبل أن يحين موعد الإنتخابات، ولذلك هناك رفض بالمطلق لأي انتخابات مبكرة لأن طرفي المحور الواحد لن يكون بإمكانهما أن يحتفظا بالأكثرية، وربما لذلك لن يتردّدا في منع حصول الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري مطلع العام المقبل.في ظلّ ثورة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وتداعي هيكل "التيار الوطني الحرّ" بسلالته المتحوِّرة برئاسة الوزير جبران باسيل، لا يمكن أن يقبل "حزب الله" و"التيار" الخسارة الكاملة وتغيير الأكثرية النيابية التي ستنتخب الرئيس المقبل للجمهورية. في حال لم تطرأ تغيرات كبيرة مفتعلة تحول دون استكمال هذا الإستحقاق يمكن أن يكون التمديد لـ"الكورونا" مفتعلاً من أجل فرض التمديد للمجلس الحالي الناقص، وفرض انتخاب رئيس بدل عن ضائع، أو ترك البلاد بلا رئاسة وبلا رئيس وربما لإبقاء الرئيس عون في قصر بعبدا. وعندها تكون الجريمة الأكبر. جريمة اغتيال شعب كامل ثانية بـ"الكورونا" بعد جريمة اغتيال بيروت في 4 آب2020 وبعد اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط 2005. عندما تكون النتائج المنتظرة واحدة قد تكون طريقة التصدّي لها واحدة.