17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
التمديد لـ"كورونا" مقدمة للتمديد للمجلس النيابي؟
Lebanon 24
03-03-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نجم الهاشم في " نداء الوطن": التوقعات بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية المقبلة لا تبعد كثيراً عن التوقعات للإنتخابات التي كانت ستحصل في ربيع 2005. وبالتالي يمكن أن تكون المواجهة بالطريقة نفسها. ليس صحيحاً أنّ قانون الإنتخابات الذي أقر في العام 2017 وجرت على اساسه انتخابات 2018 هو الذي أعطى الأكثرية النيابية لـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ". الأصحّ أنّ لعبة التحالفات التي لم تكن واضحة بالنسبة إلى "تيار المستقبل" وبعض التيارات المسيحية هي التي وضعت هذه الأكثرية هناك. اليوم هناك شعور بالهزيمة لدى تحالف "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" قبل أن يحين موعد الإنتخابات، ولذلك هناك رفض بالمطلق لأي انتخابات مبكرة لأن طرفي المحور الواحد لن يكون بإمكانهما أن يحتفظا بالأكثرية، وربما لذلك لن يتردّدا في منع حصول الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري مطلع العام المقبل.
في ظلّ ثورة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وتداعي هيكل "التيار الوطني الحرّ" بسلالته المتحوِّرة برئاسة الوزير جبران باسيل، لا يمكن أن يقبل "حزب الله" و"التيار" الخسارة الكاملة وتغيير الأكثرية النيابية التي ستنتخب الرئيس المقبل للجمهورية. في حال لم تطرأ تغيرات كبيرة مفتعلة تحول دون استكمال هذا الإستحقاق يمكن أن يكون التمديد لـ"الكورونا" مفتعلاً من أجل فرض التمديد للمجلس الحالي الناقص، وفرض انتخاب رئيس بدل عن ضائع، أو ترك البلاد بلا رئاسة وبلا رئيس وربما لإبقاء الرئيس عون في قصر بعبدا. وعندها تكون الجريمة الأكبر. جريمة اغتيال شعب كامل ثانية بـ"الكورونا" بعد جريمة اغتيال بيروت في 4 آب2020 وبعد اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط 2005. عندما تكون النتائج المنتظرة واحدة قد تكون طريقة التصدّي لها واحدة.
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
20:54 | 2021-03-02
02/03/2021 08:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
Lebanon 24
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
17:00 | 2021-03-02
02/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤت يؤلم إليسا وتغريدة لافتة عن سبب الوفاة: "كانوا مصريين يسجلوها كورونا"
Lebanon 24
المؤت يؤلم إليسا وتغريدة لافتة عن سبب الوفاة: "كانوا مصريين يسجلوها كورونا"
16:03 | 2021-03-02
02/03/2021 04:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
02/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وانتهت المهلة: مصارف تلتزم و"دكاكين" مصيرها التصفية؟.. ماذا عن أموال المودعين؟
Lebanon 24
وانتهت المهلة: مصارف تلتزم و"دكاكين" مصيرها التصفية؟.. ماذا عن أموال المودعين؟
10:00 | 2021-03-02
02/03/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:20 | 2021-03-03
عون لن يسكت وهذا ما سيفعله
09:15 | 2021-03-03
مزحة سمجة
09:05 | 2021-03-03
سياسي مطلع: الامور سائرة نحو الاسوأ
09:00 | 2021-03-03
الدولار يحّلق في سماء الفقراء... الحالة لم تعد تُطاق
08:59 | 2021-03-03
ابن الـ 18 وجد مقتولاً في الهرمل
08:45 | 2021-03-03
كلامه شكّل مفاجأة وهذا جديده
فيديو
وزير سعودي يروي كيف "طرد" الملك فهد السفير الأميركي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وزير سعودي يروي كيف "طرد" الملك فهد السفير الأميركي.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-03-03
03/03/2021 09:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-02
03/03/2021 09:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 09:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact