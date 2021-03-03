17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
معلومات ووثائق خطيرة عن زوج زينة كنجو.. احتيال وأبو عياش طرف الخيط (صور)
Lebanon 24
03-03-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت نوال نصر في "نداء الوطن" تحت عنوان "معلومات خطيرة في قضية قاتل زينة كنجو": "ابراهيم الغزال الذي بدا في هربه من لبنان يوم قتل زينة كنجو كـ"الغزال" هو الآن في تركيا. النيابة العامة التمييزية أصدرت بلاغ بحث وتحرٍّ دولي بحق المجرم- المحتال، وردّت تركيا عبر سلطاتها بجواب بأنها عممت البلاغ بحق غزال على أراضيها لتوقيفه وتسليمه الى لبنان وفقاً للأصول القانونية المعمول بها.
الإحتيال يجري بين بيروت وجورجيا وتركيا وأرمينيا، ومنذ زمن، أما القتل، قتل زينة كنجو، فجرى ليل 31 كانون الثاني- 1 شباط في عين المريسة في بيروت. وها قد مضى أكثر من شهر على الحادثة. زينة، المرأة الجميلة، ترقد في قبرها في بلدتها السنديانة في عكار. فهل هو "ضائع" لا تعرف السلطات عنه شيئاً أم هو قوي جداً وهناك من يغطون رسمياً عنه؟
"نداء الوطن" إتصلت به قبل شهر. وهو عمل على أن يظهر على أكثر من شاشة لبنانية أيضاً قبل شهر ليقول: أنا في "باب الهوا" (على الحدود التركية - السورية) وسأعود يوم الإثنين (أي بعد أسبوع من جريمته) الى لبنان. ويومها، ونحن نتحدث معه، أدركنا أنه يريد تضليل التحقيق ولن يعود. ومن يعرفه يعرف أن بين إسطنبول التي انتقل إليها عبر طائرة الميدل إيست ليلة الجريمة وبين باب الهوا أكثر من 2000 كيلومتر.
فماذا في جديد هذه القضية التي صدر فيها بلاغ "بحث وتحرٍّ" ولم تكشف أي سلطات معلومات عنها؟
قضية أبو عياش
الأردني وليد أبو عياش هو الخيط الأول في القضية. هو يُعلن عن نفسه أنه من ضحايا ابراهيم الغزال. فماذا في جعبته من معلومات؟ يجيب "أنا شريكه، أو كنت شريكه، منذ ستة أعوام، منذ كان في جورجيا. أتى الى تركيا أيام حرب تموز 2006". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
20:54 | 2021-03-02
02/03/2021 08:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
Lebanon 24
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
17:00 | 2021-03-02
02/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤت يؤلم إليسا وتغريدة لافتة عن سبب الوفاة: "كانوا مصريين يسجلوها كورونا"
Lebanon 24
المؤت يؤلم إليسا وتغريدة لافتة عن سبب الوفاة: "كانوا مصريين يسجلوها كورونا"
16:03 | 2021-03-02
02/03/2021 04:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
02/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وانتهت المهلة: مصارف تلتزم و"دكاكين" مصيرها التصفية؟.. ماذا عن أموال المودعين؟
Lebanon 24
وانتهت المهلة: مصارف تلتزم و"دكاكين" مصيرها التصفية؟.. ماذا عن أموال المودعين؟
10:00 | 2021-03-02
02/03/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:20 | 2021-03-03
عون لن يسكت وهذا ما سيفعله
09:05 | 2021-03-03
سياسي مطلع: الامور سائرة نحو الاسوأ
09:00 | 2021-03-03
الدولار يحّلق في سماء الفقراء... الحالة لم تعد تُطاق
08:59 | 2021-03-03
ابن الـ 18 وجد مقتولاً في الهرمل
08:45 | 2021-03-03
كلامه شكّل مفاجأة وهذا جديده
08:44 | 2021-03-03
وزير الداخلية: لن اسمح بالمساس بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي
فيديو
وزير سعودي يروي كيف "طرد" الملك فهد السفير الأميركي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وزير سعودي يروي كيف "طرد" الملك فهد السفير الأميركي.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-03-03
03/03/2021 09:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-02
03/03/2021 09:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
03/03/2021 09:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact