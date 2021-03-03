لبنان

مجدداً الحريري يستعد للمغادرة

Lebanon 24
03-03-2021 | 06:16
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كتبت غادة حلاوي في "الاخبار": في آخر الاخبار ان من أوكلت اليه مهمة تشكيل الحكومة اي الرئيس سعد الحريري يرتب اموره للمغادرة مجدداً وعينه على روسيا التي يطمح للاجتماع مع رئيسها، ومستشاره جورج شعبان يزخّم اتصالاته لتحديد جدول مواعيد الزيارة بما يشمل لقاء وزير الخارجية. وفق المعلومات ايضاً انه يحاول ترتيب زيارة الى اميركا لم تنجح بعد، وليس مؤكداً راهناً سوى الزيارة المرتقبة الى الكويت.

 

بعض المتفائلين يقولون ان آخر المستجدات تمثلت بجملة اقتراحات بعث بها "الثنائي الشيعي" للحريري وافق عليها رئيس الجمهورية ولا تزال قيد الدرس من قبله. لكن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم انهى مهمته بانسداد الأفق أمام أي اقتراح أو تسوية كانت محتملة وجال بخصوصها بين اصحاب الشأن.

 

ومهما كانت الوساطات فالحريري ليس بوارد التراجع عن صيغة حكومته القديمة، ولا هو بوارد الاعتذار. ليس ما يجبر الرئيس المكلف على الاعتذار اذا لم يفعلها من تلقاء ذاته، ولا سابقة نيابية تسجل بسحب النواب تكليفهم الذي منحوه للرئيس المكلف لعدم قدرته على التشكيل. بالمقابل يدرك رئيس الجمهورية ميشال عون أن الدستور الذي اقسم عليه يحرمه في الوقت نفسه من القدرة على التحرك الا في حدود ضيقة، فالدستور ألزمه باجراء استشارات نيابية ملزمة افضت الى تسمية الحريري الذي يتأبط ورقة التكليف ويتعاطى مع ملف التشكيل بما يوحي انه غير مستعجل.

المصدر: الأخبار
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