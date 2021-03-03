لبنان

بلدية الغازية أقفلت مركزا لألعاب الفيديو

Lebanon 24
03-03-2021 | 08:20
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أقفلت شرطة بلدية الغازية، ضمن اطار جولاتها الليلية للحد من انتشار وباء كورونا، مركز ألعاب الفيديو في شارع البشرون، بعد دهمه حيث تبين وجود عدد كبير من الشبان (حوالى 70 شابا) داخله، وتم انذار صاحب المحل بإقفاله بالشمع الاحمر في حال مخالفة القرارات الرسمية. وستقدم البلدية شكوى في حق صاحب المحل لاقفاله نهائيا في حال التكرار، ويعتبر هذا الامر بمثابة انذار لكل المراكز المماثلة.
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