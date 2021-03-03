لبنان

هذه الطرقات في طرابلس مقطوعة (صور)

Lebanon 24
03-03-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-799118-637503572162168107.png
Doc-P-799118-637503572162168107.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع محتجون الطريق عند نقطة البحصاص بالحجارة وحاويات النفايات، وعددا من الطرق في مدينة طرابلس، لا سيما في القبة وساحة النور والطريق العام في منطقة جبل محسن وسط انتشار عناصر الجيش، في حين لا يزال أوتوستراد طرابلس بيروت مقطوعا منذ مساء أمس عند نقطة البالما.
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2021-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-03-03
12:26 | 2021-03-03
12:22 | 2021-03-03
12:20 | 2021-03-03
12:17 | 2021-03-03
11:47 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website