هذه الطرقات في طرابلس مقطوعة (صور)

قطع محتجون الطريق عند نقطة البحصاص بالحجارة وحاويات النفايات، وعددا من الطرق في مدينة طرابلس، لا سيما في القبة وساحة النور والطريق العام في منطقة جبل محسن وسط انتشار عناصر الجيش، في حين لا يزال أوتوستراد طرابلس بيروت مقطوعا منذ مساء أمس عند نقطة البالما.