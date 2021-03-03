مصدر ديبلوماسي: الفرنسيون معنيون ومهتمون

قال مصدر ديبلوماسي مطلع في لقاء خاص امس "ان الفرنسيين معنيون ومهتمون بالملف الحكومي خلافاً لبعض المعطيات التي تقول إنّهم سحبوا أيديهم من لبنان ولا يريدون التعاطي بعد الآن بالملف الحكومي".

واشار الى ان من ضمن النقاط التي طلبت الادارة الفرنسية من سفيرتها التركيز عليها خلال لقاءاتها، ان مبادرة الرئيس ماكرون لا تزال قائمة، وأنه يتابع الملف اللبناني وهو من ضمن أولوياته.

واضاف "ان السفيرة اوصلت رسالة واضحة مفادها ان الفرنسيين يريدون أن تكون الحكومة جاهزة، وهم حاضرون ومستعدون للمساعدة وفق رغبة اللبنانيين."