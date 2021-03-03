لبنان

وزير الداخلية: لن اسمح بالمساس بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
03-03-2021 | 08:44
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قال وزير الداخلية محمد فهمي لموقع "أساس": "لن أسمح بالمسّ بهيبة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ولا بأيّ ضابط يتبع للمديرية، فكيف الحال إذا كان الأمر يرتبط بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي؟".

وشدد وزير الداخلية على أنّه "مهما كان مضمون الادّعاء أنا أتحمّل المسؤولية، ولن أسمح بالمسّ بهيبة المديرية. فهل يعلم من قام بالادّعاء بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتق المؤسسة في وضع استثنائي بالغ الأهمية والخطورة؟".

يذكر ان قاضي التحقيق العسكري القاضي فادي صوان حدد جلسة في 9 آذار الجاري للاستماع إلى المدير العام قوى للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كـ"مدّعى عليه"، بعد ادّعاء مفوّض الحكومة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الأسبوع الماضي، على عثمان في الإخبار المقدّم ضده من القاضي السابق المستقيل، بيتر جرمانوس.
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