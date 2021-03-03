الحريري استقبل وفداً من "إيدال".. ووعدٌ بإيلاء موضوع تفعيل الاستثمار اهتماماً كبيراً

زار وفد من مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان – "إيدال"، الرئيس المكلف سعد الحريري، أمس الثلاثاء، للاطلاع منه على آخر المستجدات.

وضم الوفد كلّا من رئيس مجلس الادارة الدكتور مازن سويد، نائبي الرئيس علاء حمية وسيمون سعيد بالإضافة إلى أعضاء المجلس: وليم شرّو، رنا دبليز ومحمد المهتار.

وأطلع الوفد الرئيس المكلف على برامج اقتصادية عديدة اعدّتها "إيدال" بغية تفعيل الاستثمار وتطوير القطاعات ضمن نطاق عمل المؤسسة في لبنان.

وتلقى الوفد وعداً من الحريري بأن يولي اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع غداة تأليف الحكومة العتيدة التي يُعّول عليها لتقوم بالاصلاحات المطلوبة وتعيد تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمارات.

كما تمنى الرئيس المكلف على "إيدال" أن "تكون جاهزة لإنطلاق ورشة العمل الاقتصادية في الحكومة المقبلة لأن لها دوراً أساسياً لتلعبه على هذا الصعيد".