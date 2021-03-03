توقف إستقبال كافة الطلبات بمركز أمن عام غزير الإقليمي بسبب عطل طارىء

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن توقف إستقبال كافة طلبات المواطنين في مركز أمن عام غزير الإقليمي بسبب حصول عطل طارىء في نظام الخوادم في هذا المركز، وتحويلها مؤقتاً إلى مركز أمن عام كسروان إعتباراً من تاريخ 3-3-2021 ريثما يتم إصلاح العطل المشار إليه أعلاه.