لبنان

جريح في انفجار لغم في وادي هونين

Lebanon 24
03-03-2021 | 10:27
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انفجر لغم أرضي في وادي هونين، بأحد أفراد فريق مؤسسة "mag" لنزع الالغام، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة استدعت نقله الى مستشفى ميس الجبل الحكومي.
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لغم أرضي

وادي هونين

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