وقفات احتجاجية أمام محال الصيرفة في التل ودعوات إلى إقفالها

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن قيام عدد من الناشطين بجولات على محال الصيرفة في منطقة التل، منفذين وقفات احتجاجية أمام محالهم، معتبرين أنهم "يتآمرون على العملة الوطنية"، وطالبوهم بإقفال محالهم فورا.