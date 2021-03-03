الجيش تسلّم المواطن حسين أبو قيس الذي كان دخل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 2/ 3/ 2021 تسلم الجيش من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المواطن حسين أبو قيس الذي دخل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 28/ 2/ 2021 من خراج بلدة شبعا.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".