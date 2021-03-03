لبنان

السفيرة الأميركية بعد لقاء وزني: نحاول مساعدة الشعب اللبناني على معالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة

Lebanon 24
03-03-2021 | 11:47
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أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني محادثات مع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان Dorothy Shea حيث تم البحث في الأوضاع العامة والمالية في البلاد.

وبعد الاجتماع صرّحت Shea بالتالي:" كان من دواعي سروري أن أجتمع مع وزير المالية لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك، فيما نحاول مساعدة الشعب اللبناني على معالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".
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