طرابلس.. انفجار شاحنة داخل بورة حديد يودي بحياة شخص!

توفي المدعو "س. ا." وأصيب 4 أشخاص، جراء انفجار جسم حديدي لم تعرف ماهيته بعد، أثناء تفريغ شاحنة حديد داخل بورة لتجميع الحديد المستعمل في منطقة السقي في باب التبانة - طرابلس.وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف إلى المكان وعملت على نقل الجرحى إلى المستشفى.