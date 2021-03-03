أحدهما أُوقف والأخر متوارٍ عن الأنظار.. سارقا الأجهزة الخليوية هل وقعتم ضحية أعمالهما؟ (صور)





م. ر. (مواليد عام 1993، لبناني)

لقيامه بعمليات نشل أجهزة خليويّة، في عدد من المناطق ضمن نطاق عمل المفرزة المذكورة. نتيجة التحرّيّات والاستقصاءات المكثّفة، أوقفت مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، بتاريخ 24-2-2021، المشتبه به:م. ر. (مواليد عام 1993، لبناني)لقيامه بعمليات نشل أجهزة خليويّة، في عدد من المناطق ضمن نطاق عمل المفرزة المذكورة.





بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه المخدّرات. وأنّه قام بعمليّات النشل بالاشتراك مع شخص آخر متوارٍ عن الأنظار، ويدعى:



ف.ع. (مواليد عام 1989، لبناني). بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه المخدّرات. وأنّه قام بعمليّات النشل بالاشتراك مع شخص آخر متوارٍ عن الأنظار، ويدعى:ف.ع. (مواليد عام 1989، لبناني).

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي صورتَيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقمَ: 451162/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: