مجلس القضاء الشرعي الأعلى: تأجيل امتحان تعيين قضاة شرعيين جعفريين إلى 10 الحالي

أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى في بيان، عن تأجيل إجراء الامتحان الشفهي للمباراة المفتوحة لتعيين /8/ قضاة شرعيين جعفريين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، والذي كان محدَّدً يوم الخميس في 4/03/2021م إلى يوم الأربعاء في 10/03/2021م عند الساعة الثامنة صباحا في دار الفتوى.