لبنان

مجلس القضاء الشرعي الأعلى: تأجيل امتحان تعيين قضاة شرعيين جعفريين إلى 10 الحالي

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:26
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أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى في بيان، عن تأجيل إجراء الامتحان الشفهي للمباراة المفتوحة لتعيين /8/ قضاة شرعيين جعفريين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، والذي كان محدَّدً يوم الخميس في 4/03/2021م إلى يوم الأربعاء في 10/03/2021م عند الساعة الثامنة صباحا في دار الفتوى.
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