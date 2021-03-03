"الرياضان" في حلقة تلفزيونية واحدة وطوق يوضح البلبلة

يستضيف الاعلامي رياض طوق في برنامجه "باسم الشعب" على الـ"MTV" مساء اليوم الزميل رياض قبيسي معد ومقدم برنامج "يسقط حكم الفساد "على "قناة الجديد".هذه الخطوة غير المألوفة كون طوق وقبيسي يتناولان في برنامجيهما مواضيع متشابهة ويتنافسان في الكار ذاته وهو الاعلام الاستقصائي، طرحت الكثير من علامات الاستفهام على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد القول إن هناك مؤامرة تحاك من خلال الحلقة في قضية انفجار المرفأ، إضافة إلى اتهام قبيسي بالايعاز لزميله إلغاء مشاركة أحد الضيوف والحلول مكانه.في اتصال لـ"لبنان 24" مع طوق للوقوف على حقيقة هذا الأمر قال "إن طبيعة هكذا حلقة قد تثير علامات الاستفهام لدى البعض لكن لا صحة لكل ما اشيع وقيل، فالزميل قبيسيالذي يملك كل المساحة الإعلامية ضمن برنامجه على قناة الجديد ليس مضطراً لأخذ مكان أحد أو الحلول مكانه، وهو إعلامي من الصف الأول ولطالما كان رأس حربة في ملف مرفأ بيروت قبل الانفجار. وإن استضافته في برنامج "باسم الشعب" تندرج في إطار توحيد الجهود في معركة احقاق الحق والعدالة في قضية انفجار المرفأ لا سيما بعد تقاعس السلطة القضائية عن أداء دورها وتواطئها مع بعض السلطة السياسية في محاولة لنسف التحقيقات وحماية بعض المشتبه بهم".