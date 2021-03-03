تشييع "المربية وفاء" والدة مصطفى أديب في طرابلس

شيعت مدينة الميناء المربية وفاء شفيق الرافعي والدة السفير اللبناني في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب. وصلي على جثمانها عقب صلاة الظهر في مسجد عثمان بن عفان حيث ام المصلين قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام قبل أن يوارى جثمانها في الثرى في جبانة المدينة.

ومن أبرز المعزين: المدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس مالية طرابلس وسيم مرحبا، رئيس بلدية الميناء السابق محمد عيسى، وأركان تيار العزم وجمعية العزم والسعادة وأبناء المدينة.

وقد تقبل السفير أديب وأفراد أسرته التعازي مع مراعاة التباعد، كما تقبلوا التعازي عبر الهاتف.

وقد اعتذرت أسرة الفقيدة في وقت سابق عن إقامة مراسم العزاء بسبب الظروف الصحية الراهنة.