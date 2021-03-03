الـ"LBC" ماضية في سياستها.. بيان المطارنة سياسي

بعد الضجّة التي أثيرت حول عدم نقل "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال" وقائع "الحشد الشعبي" في بكركي وكلام البطريرك مار بشاره بطرس الراعي السبت الماضي، لم تنقل المحطة مباشرة اليوم إذاعة بيان المطارنة الموارنة.وإزاء تكاثر التساؤلات حول الموضوع أعادت مصادر مسؤولة في المحطة التأكيد أنها إتخذت قرارًا، بعد بعد إنفجار المرفأ في 4 أب الماضي، يقضي بعدم نقل أي مواقف سياسية مباشرة على الهواء، وأن عدم نقل إذاعة بيان المطارنة الموارنة يأتي من ضمن هذا السياق، بإعتبار أن البيانات التي تصدر عن إجتماع المطارنة الموارنة تتضمن عادة مواقف سياسية.