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لبنان
إخبار من "المودعين اللبنانيين" حول التلاعب بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
03-03-2021
|
13:35
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قدمت جمعية "المودعين اللبنانيين"، ممثلة برئيسها حسن مغنية، إخباراً لدى النيابة العامة المالية سُجل برقم 523 /2021، وذلك ضد عشرات الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ويهددون سلامة النقد الوطني والإقتصاد بشكل عام، على أن يحال الإخبار لاحقاً الى مكتب مكافحة الجرائم المالية للمباشرة بالتحقيق.
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