إخبار من "المودعين اللبنانيين" حول التلاعب بسعر صرف الدولار

قدمت جمعية "المودعين اللبنانيين"، ممثلة برئيسها حسن مغنية، إخباراً لدى النيابة العامة المالية سُجل برقم 523 /2021، وذلك ضد عشرات الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ويهددون سلامة النقد الوطني والإقتصاد بشكل عام، على أن يحال الإخبار لاحقاً الى مكتب مكافحة الجرائم المالية للمباشرة بالتحقيق.