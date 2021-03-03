لبنان

الخوري أنطوان بو نجم مطراناً جديداً لأبرشيّة أنطلياس المارونية

Lebanon 24
03-03-2021 | 13:43
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صدر عن أمانة سرّ البطريركيّة المارونيّة ما يلي:

"انتخب سينودس مطارنة الكنيسة البطريركيّة المارونيّة، في دورة تشرين الأوّل 2020، الخوري أنطوان فارس بو نجم مطرانًا لأبرشيّة أنطلياس، خلفًا للمثلّث الرحمة المطران كميل زيدان. ومنحه قداسة البابا فرنسيس الشركة الكنسيّة بموجب مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة.
 
وُلدَ المطران الجديد في هرهريا القطّين (قضاء كسروان) بتاريخ 10 آب 1967. دخل المدرسة الإكليريكيّة في غزير على إسم أبرشيّة أنطلياس سنة 1983. تابع دروس الفلسفة واللاهوت في كليّة اللاهوت الحبريّة-الكسليك، وسيم كاهنًا في 10 تمّوز 1994 بوضع يد المثلّث الرحمة المطران يوسف بشارة.
تابع دورة مكثّفة حول روحانيّة الكاهن لمدّة سنة في إيطاليا، ثمّ إنتقل إلى باريس حيث نال شهادة ماجستير في اللاهوت الرعائي من معهدها الكاثوليكي، مع إختصاص في الحوار المسيحيّ-الإسلاميّ.
تمرّس المطران الجديد في نشاطات ومسؤوليّات رعائيّة وإداريّة وتعليميّة وإرشاديّة، ميّزت كهنوته بالروحانيّة والقرب من الشبيبة بمختلف فئاتها وبالمدى الراعويّ.
سيُحتفل برسامته الأسقفيّة في الكرسيّ البطريركي-بكركي بوضع يد صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة السادة المطارنة الجمعة 9 نيسان 2021، الساعة الخامسة مساءً".
 
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