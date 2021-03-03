لبنان

الاسمر: الاتحاد العمالي العام يقف مع كل تحرك مطلبي

Lebanon 24
03-03-2021 | 14:07
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أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر تأييده لتحرك نقابة عمال بلدية طرابلس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي أثّر على أسعار السلع الغذائية وكلفة المعيشة والدواء والاستشفاء والمشتقات النفطية ارتفاعاً جنونياً لا قدرة لكل الشعب اللبناني على تحمله.

وأكّد الأسمر أنّ الاتحاد العمالي العام يقف إلى جانب الطبقة العاملة في كل تحرك مطلبي فكيف إذا كان هذا التحرك من أجل لقمة العيش والحياة الكريمة ومن أجل تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لعمال بلدية طرابلس التي حرموا من مفاعيلها حتى اليوم.

وأعلن الأسمر عن تحرك مطلبي جامع يجري التحضير له في الاتحاد لمواكبة الأحداث المتسارعة على الساحة الاقتصادية والتي تنذر بالانهيار الكبير.
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