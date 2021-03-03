ريشا ومحامياه يكشفون "مؤامرة التحقيق العدلي"

عقد زياد ريشا الذي فقد والدته في انفجار المرفأ ومحامياه، رامي عليق وسينتيا حموي، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً في مكتب "متحدون" في محلة العدلية.

وركّزت الكلمات على كشف خيوط ما وصفته بـ"مؤامرة أحيكت منذ بدء التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، في واجهتها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي فادي صوان، إضافةً إلى تساؤلات عن دور نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف في ما جرى".

كما استنكرت الكلمات "خداع ذوي الضحايا والمجروحين والمتضررين وعموم الشعب اللبناني وتضليلهم وإلهاءهم بقضية التعويضات بدلالتركيز على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا".

وأكد المؤتمر أن "كل ما تم التحدث عنه موثق بالأدلة والبراهين القاطعة بعيداً عنأية مصالح شخصية أو سياسية أو سواها سوى إنصاف الضحايا ومحاسبة المرتكبين".

وقد ختم به المتحدثون كلماتهم بتوجيه دعوةٍ إلى ذوي الضحايا للتعاون والاتحاد طلباً للعدالة.