الامن العام: مركز غزير الاقليمي يعاود عمله

اعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان انه" إلحاقا للبيان السابق المتعلق بوقف العمل موقتا في مركز أمن عام غزير الإقليمي، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها أعادت العمل بهذا المركز بعد أن تم إصلاح العطل في نظام الخوادم فيه، وأصبح بإمكان المواطنين معاودة تقديم طلباتهم في هذا المركز كالمعتاد.