لبنان

اتحاد نقابات الافران رفض استقالة علي ابراهيم

Lebanon 24
03-03-2021 | 15:25
A-
A+
Doc-P-799247-637503820999198418.jpg
Doc-P-799247-637503820999198418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن اتحاد نقابات الافران في لبنان رفض استقالة نائب الرئيس النقيب علي ابراهيم التي تقدم بها اليوم، مؤكدا "تأييده المطلق لنائب الرئيس على ما يبذله للحفاظ على قطاع الافران وصناعة الرغيف في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد"، مشددا على "ان الوضع القائم حاليا يحتم بقاءه في الاتحاد لما له من مناقبية في العمل النقابي".

وقد مثل الاتحاد رئيسه السابق كاظم ابراهيم، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف، رئيس نقابة الافران في الشمال طارق المير، ورئيس نقابة الافران المستقلة رياض السيد وجميع اصحاب الافران.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:24 | 2021-03-03
19:09 | 2021-03-03
18:50 | 2021-03-03
18:40 | 2021-03-03
18:30 | 2021-03-03
17:55 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website