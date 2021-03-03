أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان "حصول جريمة بيئية في حوش الحريمة، حيث أقدم عدد من الأشخاص في منطقة الحوش على احراق دواليب سيارات على ضفاف مجرى نهر الليطاني، ورمي المخلفات والنفايات الناجمة عن الحرائق في النهر".

وأشارت المصلحة إلى انها "ستتخذ الاجراءات في حقهم، وصولا الى الحكم عليهم بالسجن والغرامة المالية".