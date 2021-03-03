15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بو غنطوس: الإنفجار الاجتماعي بات قاب قوسين
Lebanon 24
03-03-2021
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد ممثل "اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت" المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان انه و"بحسب بعض المصادر، أدت الهجمة الشرسة للمصارف اللبنانية أمس، على سحب الدولار النقدي من السوق، وخصوصا من السوق السوداء، وفي خلال ساعات معدودات، الى ارتفاع سعره بشكل جنوني، بحيث تخطى عتبة العشرة آلاف ليرة للمرة الاولى، ما ولد تحركات غاضبة في الشارع، تمثلت بما حصل ليلا من قطع للطرق وأعمال شغب واعتداءات متنقلة على فروع بعض المصارف، عبر خلالها المواطنون الغاضبون عن سخطهم من ارتفاع سعر الدولار الاميركي بهذا الشكل الجنوني وغير المبرر، لا بل المشبوه".
وأشار بو غنطوس، الى "أن المصارف عملت على زيادة رأسمالها بحسب توجيهات المصرف المركزي، لكن بطرق ملتوية، فلم تعمد الى اعادة جزء يسير من الاموال التي حولتها الى الخارج لحساب المودعين الكبار لديها من المحظيين، او حتى من الاموال التي توظفها وتسثثمرها خارج البلاد، بل عمدت الى سحب الدولارات القليلة المتبقية في السوق اللبناني، والتي كانت توفر الى حد ما الحاجة اليومية للسوق من الدولارات الطازجة.
واضاف، حصل ذلك في خضم الازمة السياسية الحادة، وفي خضم ازمة تعثر تشكيل الحكومة، وسط انهيارات وفضائح تطال معظم القطاعات بما فيها القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، ما يؤشر الى ان الانفجار الاجتماعي بات قاب قوسين، فهل من يتعظ قبل حصول الانهيار الشامل".
تابع
الأكثر قراءة
عون لن يسكت وهذا ما سيفعله
Lebanon 24
عون لن يسكت وهذا ما سيفعله
08:20 | 2021-03-03
03/03/2021 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصوله أمس إلى 10 آلاف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد وصوله أمس إلى 10 آلاف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
08:46 | 2021-03-03
03/03/2021 08:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)
Lebanon 24
ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)
13:30 | 2021-03-03
03/03/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
20:54 | 2021-03-02
02/03/2021 08:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير المنخفض الجوي يشتد من ظهر اليوم.. الطقس سيستقّر بهذا الموعد
Lebanon 24
تأثير المنخفض الجوي يشتد من ظهر اليوم.. الطقس سيستقّر بهذا الموعد
10:19 | 2021-03-03
03/03/2021 10:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:24 | 2021-03-03
التجمعات بدأت.. هذه هي الطرقات المقطوعة والمفتوحة (صور)
19:09 | 2021-03-03
يوحنا العاشر عرض وسفيرة اليونان للاوضاع في لبنان والمنطقة
18:50 | 2021-03-03
ماذا في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟
18:40 | 2021-03-03
خير تفقد أضرار التلوث النفطي: نأمل ان ننتهي من تنظيف الشاطىء قبل موسم الصيف
18:30 | 2021-03-03
بدل الهبة... قانون معجل للتيار لشراء المحروقات لكهرباء لبنان
17:55 | 2021-03-03
قاضية تمهل الدولة و"الصحة" 24 ساعة لتلقيح مواطن.. وإلا
فيديو
للمرة الأولى.. نانسي عجرم تتعاون مع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نانسي عجرم تتعاون مع شقيقها (فيديو)
18:00 | 2021-03-03
03/03/2021 19:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تنافس "آبل" و"سامسونغ" بجيل جديد من الساعات الذكية!
Lebanon 24
"موتورولا" تنافس "آبل" و"سامسونغ" بجيل جديد من الساعات الذكية!
18:00 | 2021-03-03
03/03/2021 19:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تسقط أرضاً.. ومحاولة إسعافها بالثلج (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تسقط أرضاً.. ومحاولة إسعافها بالثلج (فيديو)
15:00 | 2021-03-03
03/03/2021 19:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact