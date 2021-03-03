لبنان

بو غنطوس: الإنفجار الاجتماعي بات قاب قوسين

Lebanon 24
03-03-2021 | 14:51
A-
A+
Doc-P-799256-637503844196528827.jpg
Doc-P-799256-637503844196528827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد ممثل "اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت" المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان انه و"بحسب بعض المصادر، أدت الهجمة الشرسة للمصارف اللبنانية أمس، على سحب الدولار النقدي من السوق، وخصوصا من السوق السوداء، وفي خلال ساعات معدودات، الى ارتفاع سعره بشكل جنوني، بحيث تخطى عتبة العشرة آلاف ليرة للمرة الاولى، ما ولد تحركات غاضبة في الشارع، تمثلت بما حصل ليلا من قطع للطرق وأعمال شغب واعتداءات متنقلة على فروع بعض المصارف، عبر خلالها المواطنون الغاضبون عن سخطهم من ارتفاع سعر الدولار الاميركي بهذا الشكل الجنوني وغير المبرر، لا بل المشبوه".

وأشار بو غنطوس، الى "أن المصارف عملت على زيادة رأسمالها بحسب توجيهات المصرف المركزي، لكن بطرق ملتوية، فلم تعمد الى اعادة جزء يسير من الاموال التي حولتها الى الخارج لحساب المودعين الكبار لديها من المحظيين، او حتى من الاموال التي توظفها وتسثثمرها خارج البلاد، بل عمدت الى سحب الدولارات القليلة المتبقية في السوق اللبناني، والتي كانت توفر الى حد ما الحاجة اليومية للسوق من الدولارات الطازجة.
واضاف، حصل ذلك في خضم الازمة السياسية الحادة، وفي خضم ازمة تعثر تشكيل الحكومة، وسط انهيارات وفضائح تطال معظم القطاعات بما فيها القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، ما يؤشر الى ان الانفجار الاجتماعي بات قاب قوسين، فهل من يتعظ قبل حصول الانهيار الشامل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:24 | 2021-03-03
19:09 | 2021-03-03
18:50 | 2021-03-03
18:40 | 2021-03-03
18:30 | 2021-03-03
17:55 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website