جميل السيد: لانتخابات نيابية مبكرة

أطل النائب جميل السيد في مداخلة عبر تلفزيون الجديد واعتبر ان "البلد اليوم في عجز كبير والثغرة الكبرى المسببة لهذا العجز هي الفساد فيما الثغرة التي تليها هي موضوع النازحين السوريين"،

مشيرا الى انه "لا امل بهذه التركيبة الحاكمة وهذا ما دفعني الى طرح الانتخابات المبكرة".

وعن رأيه بطرح بكركي الاخير أشار السيد " ان العالم اليوم منهمك بكورونا وقضايا أخرى "وما حدى فاضيلنا"، لذلك لا يرى جدوة من دعوة الراعي".

وحول تحرك الشارع في الامس قال الجميل: "ان ما حصل هو ردة فعل لا توصل الى نتيجة، على الشعب ان ينتفض ويقيم ثورة سلمية داعمة للوصول الى انتخابات مبكرة".

