لبنان

جميل السيد: لانتخابات نيابية مبكرة

Lebanon 24
03-03-2021 | 15:51
A-
A+
Doc-P-799259-637503846581298140.jpg
Doc-P-799259-637503846581298140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أطل النائب جميل السيد في مداخلة عبر تلفزيون الجديد واعتبر ان "البلد اليوم في عجز كبير والثغرة الكبرى المسببة لهذا العجز هي الفساد فيما الثغرة التي تليها هي موضوع النازحين السوريين"،
 
مشيرا الى انه "لا امل بهذه التركيبة الحاكمة وهذا ما دفعني الى طرح الانتخابات المبكرة".
 
وعن رأيه بطرح بكركي الاخير أشار السيد " ان العالم اليوم منهمك بكورونا وقضايا أخرى "وما حدى فاضيلنا"، لذلك لا يرى جدوة من دعوة الراعي".
 
وحول تحرك الشارع في الامس قال الجميل: "ان ما حصل هو ردة فعل لا توصل الى نتيجة، على الشعب ان ينتفض ويقيم ثورة سلمية داعمة للوصول الى انتخابات مبكرة".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:24 | 2021-03-03
19:09 | 2021-03-03
18:50 | 2021-03-03
18:40 | 2021-03-03
18:30 | 2021-03-03
17:55 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website