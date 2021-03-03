لبنان

كنعان: الابراء المستحيل ساري المفعول

Lebanon 24
03-03-2021 | 16:11
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أطل النائب ابراهيم كنعان في مقابلة تلفزيونية مؤكدا ان "رئيس الجمهورية ميشال عون يسأل عن التلاعب بسعر صرف الدولار وسؤاله موجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ طلب منه تحويل الملف الى القضاء".
 
وأضاف "لا علاقة للجنة المال والموازنة في هذا المجال، اذ ان عملنا تشريعي ورقابي لا غير، ولو التزمت السلطة التنفيذية بما قدمنا من أرقام لكانت اوقفت الانهيار".
 
كما أكد كنعان ان "كتاب "الابراء المستحيل" ما زال ساري المفعول وهو متوفر في المكتبات و لا تسوية عليه، اذ ما زلنا نطالب بكشف مصير كل الاموال و الحسابات المالية".
 
 
 
 
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