التجمعات بدأت.. هذه هي الطرقات المقطوعة والمفتوحة (صور)





وقد بدأ، عصر اليوم الأربعاء، عدد من المنتفضين بقطع ساحة رياض الصلح وسط بيروت. مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى الـ10 آلاف مقابل الليرة اللبنانية، واستكمالاً لاحتجاجات أمس تحت عنوان تفاقم الأوضاع المعيشية والإقتصادية، تتواصل الإعتصامات في عدد من المناطق والتي تخللها قطع طرقات عدة.وقد بدأ، عصر اليوم الأربعاء، عدد من المنتفضين بقطع ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وفي زحلة، تجمع عدد من المحتجين عند دوار ابلح الفرزل. وسجل انتشار كثيف للجيش.

وفي صيدا، تجمع عدد من المحتجين في شارع المصارف اعتراضا على ارتفاع سعر الدولار والتلاعب بسعر الصرف وتردي الاوضاع المعيشية.

وبحسب غرفة التحكم المروري، قطع السير تحت جسر المطار بالاتجاهين، كما قطعوا طريق عام رياق- بعلبك عند مفرق الخضر بالاتجاهين، طريق ضهر الاحمر راشيا، مع الإشارة الى أن جميع الطرقات ضمن نطاق الشمال سالكة حالياً.