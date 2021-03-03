15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقابة المالكين ناشدت النواب مضاعفة البدلات
Lebanon 24
03-03-2021
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اثر اجتماع عن بعد، "للواقع المرير الذي بلغناه في ظل العجز الكامل رسميا عن معالجة الأزمة، فيما ترتفع الأسعار بنسبة تخطت الـ 400 في المئة. فإلى متى سيصمد قطاع الإيجارات فيما تدنت قيمة البدلات إلى نحو غير مسبوق؟ وإلى متى سنبقى صامدين فيما تتخبط الدولة في قوانين تعجز عن تطبيقها، أو حتى تعجز عن الفصل في كيفية تطبيقها كحال سعر صرف الدولار وقد أصبح لكل قطاع دولاره وأصبحنا نعتمد أكثر من سعر للصرف في القطاع الواحد؟ أما نحن في قطاع التأجير، فكنا ولا نزال الحلقة الأضعف، وبخاصة من دون حماية رسمية، حين تخلت الدولة عنا في أواسط الثمانينات ليمتد الوضع إلى ما هو عليه الآن. فجميع المؤسسات والشركات والمحلات وفي جميع القطاعات عمدت إلى رفع أسعارها بمعدلات خيالية إلا الإيجارات التي تكبلنا فيها الدولة بقوانين إلزامية جائرة تفرض علينا ما لا قدرة لنا على تحمله. فكيف لنا أن نستمر بتقاضي البدلات بالليرة اللبنانية وقد أصبحت قيمتها صفر أو أدنى؟ وكيف لنا أن نعتمد سعرا للصرف لم يعد موجودا وقد ولى على ما يبدو إلى غير رجعة؟".
كما أسفت النقابة لأن "يستمر القضاء غافلا عن إصدار قراراته في الطلبات التي تقدم بها المستأجرون القدامى للاستفادة من الحساب أو الصندوق وقد بلغت الـ10 آلاف طلب، فيما يستغل عدد كبير هذه الثغرة للاقامة مجانا في بيوت المالكين وهم من الميسورين والأغنياء الذين استفادوا ويستفيدون من دون رحمة من استغلال ضعف الدولة وثغراتها لمصادرة أملاك الغير. فما السبب في هذا التأخير وفي هذه المماطلة عن إصار القرارات للفصل بين المستفيدين من الحساب وغير المستفيدين؟ وكيف للقضاء ألا يطبق القوانين والمراسيم المرعية الإجراء من دون محاسبة؟ وكيف سيصدق المواطنون أننا نعيش في دولة المؤسسات أو ما تبقى منها طالما أن القضاء، وهو المرجعية الأخيرة لنا، يتقاعس عن القيام بواجباته؟ للأسف لقد راجعنا مجلس القضاء الأعلى مرارا لبدء تلقي الطلبات، وقد تجاوب معنا مشكورا الرئيس سهيل عبود، لتصل الملفات الآن إلى اللجان من دون البت بها. إنه الجحيم بعينه".
ولفتت الى أنه "من تمديد إلى تمديد، هي الحال في الإيجارات غير السكنية القديمة، وقد انتهى مفعول التمديد الأخير في نهاية العام الماضي من دون أن يحرك مجلس النواب ساكنا في الملف. فهل يجوز بعد هذا الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار أن تبقى الإيجارات قديمة ومن دون تحرير في مؤسسات لا تزال تعمل ويجني أصحابها أرباحا منذ أربعين عاما ولغاية اليوم على حساب المالكين؟ أولسيت الحال شبيهة بما يحل باللبنانيين من جراء مصادرة أموالهم في المصارف؟ وهل يجوز أن يمنع المالكون بموجب قانون ظالم من إضافة زيادات على البدلات غير تلك التي لا تتخطى الـ 5 % من معدل التضخم السنوي فيما بلغ المعدل رسميا 84 % وهو في الواقع أعلى بكثير، وقد تخطت تراكميا معدلات ضخمة لا يمكن تحملها. ألم يحن الوقت لإنهاء هذه المعضلة أسوة بالإيجارات السكنية التي تسلك طريقها إلى الحل رغما عن أنف بعض الحقوقيين غير الحقوقيين. من هنا، نناشد ضمائر النواب أن يعمدوا في الجلسة التشريعية الأولى إلى مضاعفة البدلات بنسب مقبولة، وإلى وضع حل لتحرير هذه الإيجارات غير السكنية، لأنه من غير المقبول بتاتا الاستمرار بهذا الوضع الذي يهدد قطاع التأجير برمته".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
عون لن يسكت وهذا ما سيفعله
Lebanon 24
عون لن يسكت وهذا ما سيفعله
08:20 | 2021-03-03
03/03/2021 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصوله أمس إلى 10 آلاف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد وصوله أمس إلى 10 آلاف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
08:46 | 2021-03-03
03/03/2021 08:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)
Lebanon 24
ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)
13:30 | 2021-03-03
03/03/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
20:54 | 2021-03-02
02/03/2021 08:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير المنخفض الجوي يشتد من ظهر اليوم.. الطقس سيستقّر بهذا الموعد
Lebanon 24
تأثير المنخفض الجوي يشتد من ظهر اليوم.. الطقس سيستقّر بهذا الموعد
10:19 | 2021-03-03
03/03/2021 10:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:24 | 2021-03-03
التجمعات بدأت.. هذه هي الطرقات المقطوعة والمفتوحة (صور)
19:09 | 2021-03-03
يوحنا العاشر عرض وسفيرة اليونان للاوضاع في لبنان والمنطقة
18:50 | 2021-03-03
ماذا في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟
18:40 | 2021-03-03
خير تفقد أضرار التلوث النفطي: نأمل ان ننتهي من تنظيف الشاطىء قبل موسم الصيف
18:30 | 2021-03-03
بدل الهبة... قانون معجل للتيار لشراء المحروقات لكهرباء لبنان
17:55 | 2021-03-03
قاضية تمهل الدولة و"الصحة" 24 ساعة لتلقيح مواطن.. وإلا
فيديو
للمرة الأولى.. نانسي عجرم تتعاون مع شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. نانسي عجرم تتعاون مع شقيقها (فيديو)
18:00 | 2021-03-03
03/03/2021 19:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تنافس "آبل" و"سامسونغ" بجيل جديد من الساعات الذكية!
Lebanon 24
"موتورولا" تنافس "آبل" و"سامسونغ" بجيل جديد من الساعات الذكية!
18:00 | 2021-03-03
03/03/2021 19:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تسقط أرضاً.. ومحاولة إسعافها بالثلج (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تسقط أرضاً.. ومحاولة إسعافها بالثلج (فيديو)
15:00 | 2021-03-03
03/03/2021 19:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact