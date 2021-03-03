لبنان

اوهانيان جالت على مراكز التزلج في كفردبيان

Lebanon 24
03-03-2021 | 16:55
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جالت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان على مراكز التزلج في كفردبيان حيث كان في استقبالها في القصر البلدي رئيس البلدية الدكتور بسام سلامة والاعضاء. بعد كلمة ترحيبية من الرئيس سلامة حيث أثنى على نشاط الوزيرة وتفانيها في خدمة الرياضة، شكرت اوهانيان بلدية كفردبيان بشخص رئيسها على الاجراءات الخاصة التي تقوم بها لانجاح موسم التزلج في ظل جائحة كورونا. بعدها جال الوفد على نقاط التفتيش التي انشاتها البلدية للتأكد من الاذونات المعطاة للتزلج . الختام كان بجولة على منحدرات التزلج في منتجع المزار - كفردبيان حيث جالت الوزيرة مع القيمين على شركة Mzaar Ski Resort كفردبيان على جميع المنحدرات وأثنت على الاجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الشركة والبلدية لإنجاح الموسم والحفاظ على السلامة العامة.
 
 
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