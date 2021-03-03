السفارة الكندية في لبنان تحتفل بيوم المرأة

أعلنت سفارة كندا في لبنان ببيان، أنه "احتفالا باليوم العالمي للمرأة وتمكينا لدورها الريادي في المجتمع والاستثنائي في السينما، ينظم مجتمع بيروت السينمائي، تحت مظلة مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، عروضا اونلاين لفيلمين وثائقيين هما: Judy versus Capitalism و ‏Ain't No Time for omen، حول قضايا ودور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي".وأوضح البيان أن "الحدث بدعم من سفارة كندا في لبنان، وبالتعاون مع مهرجان السينما اللبنانية في كندا ومع Female Eye Film Festival-Toronto و‏Women Helping Empower Women".وأشار الى أن "المهرجان يستضيف حلقة نقاش في 9 آذار عند السادسة مساء بتوقيت بيروت، مع نساء رائدات: Judy Rebick ، ‏Leslie Ann Coles،‏ Georgette Zinaty، ‏Patricia Elias، لمناقشة قضايا المرأة على خطوط المواجهة، والجلسة بإدارة Lamia Charlebois، بالاضافة الى مداخلة مع سفيرة كندا في لبنان Chantal Chastenay ورئيس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود".ودعا "الراغبين في مشاهدة الافلام والمشاركة بحلقة النقاش، التواصل مع المنظمين عبر البريد الالكتروني: ‏bfsonlinefest@gmail.com".