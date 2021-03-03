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لبنان
اجتماع في وزارة الدفاع ناقش موضوع مكافحة التهريب والإحتكار
Lebanon 24
03-03-2021
|
17:06
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عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً في مكتبها في وزارة الدفاع الوطني، لمناقشة موضوع مكافحة التهريب والإحتكار وذلك بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
الإجتماع حضره وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ووزيرالمالية غازي وزني، ووزيرالإقتصاد والتجارة راوول نعمة، ووزيرالطاقة والمياه ريمون غجر. وضم الإجتماع قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمديرالعام للجمارك بالإنابة السيد ريمون خوري، ومديرالمخابرات العميد طوني قهوجي، ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، ومساعد مديرعام أمن الدولة العميد سمير سنان.
المجتمعون ناقشوا الأوضاع الأمنية والإقتصادية، وكيفية إتخاذ أقصى الإجراءات لمكافحة ظاهرة الإحتكار والغش والتلاعب بالأسعار لحماية المواطنين، وأهمية تشديد الرقابة على كافة المعابرالحدودية بهدف منع ومكافحة التهريب إضافة الى ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لها. وجرى وضع جملة نقاط سيتم رفعها الى رئيس الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه.
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