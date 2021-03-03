محافظ بيروت وجه كتاباً الى وزارة الاقتصاد لضبط تعرفة المولدات الكهربائية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وحرصاً منه على حماية المستهلك، وجه كتاباً الى وزارة الاقتصاد والتجارة ( المديرية العامة للاقتصاد والتجارة)، لضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة بيروت من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الإقتصاد والتجارة، جاء فيه :في ظل رفع ساعات التقنين في مدينة بيروت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وارتفاع تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة تزامنا مع ارتفاع معدل سعر صفيحة المازوت.آملاً التفضل بالإحالة إلى الأجهزة الرقابية المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة،ليصار إلى التشدد في مراقبة اعتماد التسعيرة على قاعدة عداد الكيلواط ساعة وليس تسعيرة القواطع الثابت.