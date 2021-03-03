محطات الوقود تغلق أبوابها في طرابلس (صور)

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن تهافت المواطنين على محطات الوقود لتعبئة البنزين في طرابلس، وذلك بعد إغلاق معظم المحطات أبوابها امام الزبائن وعدم تسليم الوقود "لعدم توافره"، بحسب قولهم.