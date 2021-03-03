لبنان

قاضية تمهل الدولة و"الصحة" 24 ساعة لتلقيح مواطن.. وإلا

Lebanon 24
03-03-2021 | 17:55
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نشر الإعلامي جو معلوف سلسلة تغريدات اعلن من خلالها أن "القاضية كارلا شواح أصدرت قراراً بإلزام الدولة اللبنانية ووزارة الصحة بتلقيح المواطن جوزيف الحاج وفقاً للآليات المعتمدة وبناءً على الدعوى المقدمة من قبله ونظراً لظرفه الصحي".

واعتبرت القاضية أن الدولة اللبنانية ارتكبت خطأً جسيماً بتلقيح النواب والوزراء وخالفت المعايير والخطة التي أعلنت عنها.

وأمهلت القاضية وزارة الصحة 24 ساعة لتلقيح المواطن تحت طائلة غرامة الكراهية والتي يبلغ قدرها 10 ملايين ليرة عن كل يوم تأخير. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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