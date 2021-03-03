قاضية تمهل الدولة و"الصحة" 24 ساعة لتلقيح مواطن.. وإلا

القاضية كارلا شواح تصدر قرار بإلزام الدولة اللبنانية ووزارة الصحة بتلقيح المواطن جوزيف الحاج وفقاً للآليات المعتمدة و بناءً على الدعوى المقدمة من قبله ونظراً لظرفه الصحي واعتبرت ان الدولة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيم بتلقيح النواب والوزراء وخالفت المعايير والخطة التي أعلنت عنها pic.twitter.com/FpM8NjaKMN
— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) March 3, 2021
القاضية كارلا شواح تصدر قرار بإلزام الدولة اللبنانية ووزارة الصحة بتلقيح المواطن جوزيف الحاج وفقاً للآليات المعتمدة و بناءً على الدعوى المقدمة من قبله ونظراً لظرفه الصحي واعتبرت ان الدولة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيم بتلقيح النواب والوزراء وخالفت المعايير والخطة التي أعلنت عنها pic.twitter.com/FpM8NjaKMN
وامهلت وزارة الصحة ٤٨ ساعة لتلقيح المواطن تحت طائلة غرامة الكراهية ١٠ ملايين ليرة عن كل يوم تأخير. تحية للانسان القاضية كارلا شواح وقرارها الصادر باسم الشعب اللبناني https://t.co/M3mSwgVh4n pic.twitter.com/2oCeXnNIQV
— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) March 3, 2021
وامهلت وزارة الصحة ٤٨ ساعة لتلقيح المواطن تحت طائلة غرامة الكراهية ١٠ ملايين ليرة عن كل يوم تأخير. تحية للانسان القاضية كارلا شواح وقرارها الصادر باسم الشعب اللبناني https://t.co/M3mSwgVh4n pic.twitter.com/2oCeXnNIQV