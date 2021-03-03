لبنان

مناورة لجيش العدو داخل مزارع شبعا

Lebanon 24
03-03-2021 | 17:53
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سمعت أصوات انفجارات في منطقة حاصبيا، تبين أنها ناتجة عن مناورة يقوم بها جيش العدو الاسرائيلي، حيث تقوم قواته بعملية تمشيط واسعة في محيط مواقعه في رويسات العلم والسماقة والرمثا داخل مزارع شبعا المحتلة، مستخدمة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تحليق لطائرة استطلاع MK.
المصدر: الوكالة الوطنية
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