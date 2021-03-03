مناورة لجيش العدو داخل مزارع شبعا

سمعت أصوات انفجارات في منطقة حاصبيا، تبين أنها ناتجة عن مناورة يقوم بها جيش العدو الاسرائيلي، حيث تقوم قواته بعملية تمشيط واسعة في محيط مواقعه في رويسات العلم والسماقة والرمثا داخل مزارع شبعا المحتلة، مستخدمة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تحليق لطائرة استطلاع MK.