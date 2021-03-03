يوحنا العاشر عرض وسفيرة اليونان للاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، السفيرة اليونانية في لبنان كاترينا فونتولاكي، في المقر البطريركي في البلمند.





وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في لبنان والمنطقة، والتأكيد على أهمية توطيد العلاقات بين اليونان والكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية.