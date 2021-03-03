قطع الطريق في محلة القبة وأمام سرايا طرابلس بالإطارات المشتعلة

عمد عدد من الناشطين في الحراك الشعبي إلى قطع الطريق الرئيس أمام سرايا طرابلس بالاتجاهين، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات والحجارة، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار وتردي الوضع المعيشي.كما قطع آخرون طريق الريفا بمحلة القبة بالاطارات المشتعلة، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين والمتورطين بارتفاع سعر صرف الدولار.